Ｊ１のＣ大阪は、ドイツ１部のボルシア・ドルトムントと、オフィシャルクラブパートナーシップを締結したことを発表した。育成分野のさらなる発展や国際的な連携強化を目的とする。ドルトムントには、元日本代表ＭＦ香川真司選手が２０１０〜１２、１４〜１８年の２度在籍。リーグ連覇にも貢献した。２４年にはトップチームによる国際親善試合も開催。昨年には、Ｃ大阪ヤンマーレディースがドルトムント女子チームのボルシア・