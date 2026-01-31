第４０回根岸Ｓ・Ｇ３（２月１日、東京競馬場・ダート１４００メートル＝１着馬にフェブラリーＳの優先出走権）に出走するエンペラーワケア（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ロードカナロア）は２４年の覇者・前走のサマーチャンピオン・Ｊｐｎ３・２着後に休養し、今回は５か月ぶりの実戦となる。同馬を４つのポイントからチェックする。【戦歴】ダートは１３戦７勝。休養前の４戦はフェブラリーＳ・Ｇ１（５着）→黒船賞・Ｊｐ