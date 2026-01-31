昨年１月の大相撲初場所限りで現役引退した元横綱・照ノ富士の伊勢ケ浜親方の引退相撲が３１日、東京・両国国技館で開催された。断髪式では元横綱・白鵬翔さんが、金色の母国・モンゴルの衣装をまといハサミを入れた。だが最初に名前を呼ばれた際には姿を現さないハプニングがあった。その後は関係者が走り回り白鵬さんを発見。やや遅れてギラギラ輝いた衣装で登場「モンゴルで国民栄誉賞をもらったとき以来で着た。お疲れ様で