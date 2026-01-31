◆第３１回シルクロードＳ・Ｇ３（２月１日、京都競馬場・芝１２００メートル）前日最終オッズが１月３１日、発表された。単勝は混戦ムードとなっている。１番人気は武豊騎手＝栗東・フリー＝とコンビを組む＜１１＞ヤブサメ（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ファインニードル）で単勝３・７倍。これに２番人気で前走のラピスラズリＳを圧勝した＜１６＞ロードフォアエース（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父ロードカナロア）が５