城島茂、松島聡（timelesz）、藤原丈一郎（なにわ男子）が、2月1日放送の日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜後7：00〜後7：58）に出演。“番組31年越し”の悲願であるマグロの王様・クロマグロ釣りに挑戦する。【番組カット】お、おおきい！2人がかりで抱えられるマグロの王様クロマグロは今年、豊洲の初競りで5億円超えの史上最高値をつけた。同番組でも幾度となく戦いを挑んできたが、番組31年の歴史でいまだ釣果