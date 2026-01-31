オリックスは31日、キャンプ地となる宮崎県内のチーム宿舎で全体ミーティングを行った。あす1日からのキャンプインを前に、岸田監督がナインへ訓示。曽谷は「より気持ちが高まった。チーム一つになって、日本一に向かってやるだけ」と表情を引き締めた。3月に行われるWBCを戦う侍ジャパンにも選出された、期待の左腕。「与えられたポジションで投げ抜くだけ。どの場面を任されても投げる準備をしていきたい」と、改めて大舞