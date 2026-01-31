法務省は31日、岡山県で2006年に大学生ら2人が生き埋めで殺害された事件で、殺人罪などで刑が確定した小林竜司死刑囚（41）が大阪拘置所で死亡したと発表した。首に布団の襟カバーが結びつけられており、自殺とみられる。同省によると、31日午前7時半に職員が起床時の呼びかけをしたが反応がなく、扉を開けたところ、横たわっている小林死刑囚を発見した。病院に搬送したが、死亡が確認された。確定判決によると、小林死刑囚