楽天が31日、沖縄県内のチーム宿舎で全体ミーティングを行い、三木肇監督（48）が「新しいシーズン、みんなでまた頑張りましょう。求めることの一つとして、早い段階から結果とチームへの貢献度を求めます。しっかり調整、練習してください。勝ちましょう」とあいさつした。キャンプインを翌日に控え、「身の引き締まるというか、いよいよまた始まるなという心境。いい表情をしていたし、みんなの活気というか、頑張ろうという