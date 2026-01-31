愛知県豊田市のアパートで女性が殺害され部屋が放火された事件で、女性の交際相手とみられる45歳の男が逮捕されました。【映像】事件の現場を検証する警察の様子殺人の疑いで逮捕されたのは、愛知県豊田市の自称自営業、北島卓容疑者（45）です。警察によりますと、北島容疑者は今月17日の午前2時20分ごろから午前4時20分ごろまでの間、豊田市東新町のアパートでこの部屋に住む会社員、小川晃子さん（42）の首を圧迫して窒息