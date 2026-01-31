和歌山県の味覚を知ってもらおうと1月29日、地元のブランドみかん「蔵出ししもつみかん」が新潟市に贈られました。和歌山県海南市などから新潟市に贈られたのは「蔵出ししもつみかん」10キロ入り50箱です。「蔵出ししもつみかん」は12月に収穫したみかんを貯蔵庫で熟成させた和歌山県のブランドみかんです。新潟の人に和歌山県の特産を知ってもらおうと毎年贈られているもので、ことしで30回目となります。この日はさっそく贈られ