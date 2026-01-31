「令和最新モデル」と「懐かしの昭和モデル」の写真を公開首都高は2026年1月29日、トヨタ「ランドクルーザー250」（以下、ランクル250）の道路パトロールカーの画像と動画を公式Xで公開しました。また、併せて昭和期に使用されていた車両の写真も紹介しています。【車内に謎のブラウン管…】これが「昭和レトロな首都高パトロールカー」です（写真で見る）ランクル250の道路パトロールカーは2025年3月から首都高で導入が始まり