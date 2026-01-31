柳井市出身の画家・益村司さんの自宅をまるごとギャラリーにした施設が２月にオープンします。オープンを前にきょう(31日)、関係者や報道機関に公開されました。柳井市・日積に来月オープンする、「VERIART民家まるごとギャラリー」。（ヴェリアート）柳井市出身の画家 益村 司さんが自宅を新築し、自身のライフワークである”蘭陵王”を描いた作品を中心におよそ100点を展示しています