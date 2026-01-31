小学生のサッカーチームが、新チームに移行する時期に合わせて開かれる少年サッカー大会が、きょう(31日)から山口市で始まりました。山口市の山口きらら博記念公園で、きょうから始まったのは、山口少年サッカー交歓大会です。新年度に最上級生となる現在の5年生を中心としたチームの実力が試される大会となっていて、1999年以来、28回を数えています。底冷えはするものの風は穏やかなピッチ