阪神・淡路大震災の犠牲者を悼む神戸のガス灯「希望の灯り」が能登半島地震の被災地・石川県輪島市に移されることになり、３１日分灯されました。ともしびを慎重にランタンへ移していきます。「１．１７希望の灯り」は阪神・淡路大震災の犠牲者への追悼と復興を願い、震災から５年後に神戸市の東遊園地に設置されました。その後、この「希望の灯り」は東日本大震災などの被災地にも分灯され、能登半島地震を経験した石川県輪