◆ちばぎん杯柏２―１千葉（３１日・三協Ｆ柏）千葉はアウェーで１―２で敗北した。試合後の会見で小林慶行監督は開口一番「完敗です」と語気を強めた。前半、千葉はセカンドボールを奪えなければ、パスもつながらない状態。指揮官は「選手にも伝えてきたが前半は絶対に忘れてはいけないゲーム。前半で０―５終わりなので」と柏に１点を先行され、さらにシュート本数はゼロに終わった。後半は選手交代や配置の変更で立て直