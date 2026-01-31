◆卓球全農杯全日本選手権ダブルスの部第３日（３１日・豊田市総合体育館）男子ダブルスで篠塚大登、谷垣佑真（愛知工大）組が準決勝に進んだ。準々決勝で持田陽向、月原弘暉（愛工大名電高）組に１ゲームを先取されたが、３―１で逆転勝ち。篠塚は「相手の方が向かってきているように感じて、１ゲーム目を取られてしまったけど、何とか２ゲーム目から立て直せた」と振り返った。２人は６日前に男子シングルスの部で準