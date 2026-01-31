昨年１月の大相撲初場所限りで現役引退した元横綱・照ノ富士の伊勢ケ浜親方の引退相撲が３１日、東京・両国国技館で開催された。止めばさみを入れた師匠の宮城野親方（元横綱・旭富士）は「来た時から、稽古はいっぱいやらせたので、だいぶきつかったと思うけど、我慢してついてきた。序二段まで落ちてから、復活して横綱まで昇進できた。また２ケタ優勝して、照ノ富士自身も相撲界でやることはやったのではないか」とねぎらっ