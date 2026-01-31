広島・新井貴浩監督（４９）が３１日、２月１日から始まる春季キャンプで「野球１００％」を掲げた。宮崎・日南入りしミーティング。羽月容疑者が危険ドラッグ使用の疑いで逮捕され、チーム内外で動揺が広がっているからこそ「色々なことが起こっているけど、ユニホームを着たら１００％野球に集中してやっていこう」と呼びかけた。目玉は全体アップの復活だ。昨年までは「早出」で打撃練習やノックを受けた選手は、全体アップ