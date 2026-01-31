主演映画「五十年目の俺たちの旅」（公開中）で初監督も務めた俳優で歌手の中村雅俊（７４）が２月１日で７５歳の誕生日を迎えることを記念して３１日、東京・１０９シネマズ二子玉川で生誕記念舞台あいさつが行われた。１９７５年１０月５日にテレビドラマが放送開始された「俺たちの旅」シリーズでカースケ役を演じてきた中村は、赤いベルベットのスリーピースに黒のハイネックと黒のショートブーツという、とても後期高齢者