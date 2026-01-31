車いすの部男子シングルス決勝でプレーする小田凱人＝メルボルン（ゲッティ＝共同）【メルボルン共同】テニスの全豪オープン車いすの部は31日、メルボルンでシングルス決勝が行われ、男子の第2シードで19歳の小田凱人（東海理化）が第3シードのマルティン・デラプエンテ（スペイン）に3―6、6―2、6―2で逆転勝ちし、2年ぶり2度目の優勝を果たした。四大大会は通算8勝目で、4連勝は国枝慎吾に続き2人目となった。今大会はダブ