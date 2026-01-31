混合ダブルス準決勝プレーする松島輝空（左）、張本美和組＝豊田市総合体育館卓球の全日本選手権ダブルス第3日は31日、愛知県の豊田市総合体育館で行われ、混合は松島輝空、張本美和組（木下グループ）と坪井勇磨（クローバー歯科）赤江夏星（日本生命）組が準々決勝と準決勝を突破し、決勝に進んだ。女子は2連覇を目指す麻生麗名、笹尾明日香組（日本生命）や張本美、長崎美柚（神奈川）組などが準々決勝を勝って4強入り。