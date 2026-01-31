モーニング開催のボートレース鳴門G1「第69回四国地区選手権競走」が31日、晴天の中で開幕。この日は7Rから安定板を装着してレースを行った。地味ながら抜群エンジンの威力は垣間見えた。76号機の三嶌誠司（57＝香川）は初日1、2着発進。「1号艇で勝てたのは大きいです」と振り返ったように、気持ちのいい滑り出しだった。ツートップと目される76号機は目立って伸びるということはない。それでも失点が少ないというか、しっ