ボクシング界で最も権威がある米専門誌「ザ・リング」の年間表彰式「ザ・リング・マガジン・アワード」が３０日（日本時間３１日）、米ニューヨークで開催され、２０２５年の年間各賞を発表。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝とＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝兄弟を指導する父の井上真吾トレーナー（５４）が最優秀トレーナー賞に選出された。真吾さんは２０日（日本時間２