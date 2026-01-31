大手銀行５行は、２月から適用する住宅ローン金利を発表した。全行が固定型（期間１０年）の基準金利を引き上げ、年４・８５〜５・６７％とする。長期金利の上昇を反映し、三菱ＵＦＪ、三井住友、みずほ、三井住友信託の４行は銀行発足以降、最高水準となる。実際の適用金利は、借り手の信用度に応じて基準金利より低く設定する優遇金利の幅で決まる。最も金利が低い最優遇金利も全行が引き上げ、年２・７５０〜３・１７５％と