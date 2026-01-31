昨年1月に現役を引退した大相撲の第73代横綱・照ノ富士（34＝伊勢ケ浜部屋）の引退相撲が31日、東京・両国国技館で行われた。断髪式には多くの著名人を含む約330人が出席。柔道五輪金メダリストの阿部一二三（28＝パーク24）、詩（25＝パーク24）兄妹やプロボクシング前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）ら他競技のトップアスリートもはさみを入れた。ラグビー界からは、W杯3大会出場経験を持つリーグワン