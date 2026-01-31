巨人は３１日、宮崎での春季キャンプインを前に宮崎神宮を参拝した。キャンプ１軍スタートのドラフト３位左腕・山城京平投手（２２）＝亜大＝は最速１５４キロの直球と２種類のツーシームが武器の即戦力候補。「今シーズン巨人が優勝できるように」とまずはチームの目標に目を向けた後「ケガがないようにやることが一番なので、しっかりやっていく。そこから結果にもこだわってやっていけたらと思います」と意気込みを語った。