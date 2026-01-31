別府大分毎日マラソンを前に記者会見で意気込みを語る黒田朝日＝31日、大分市別府大分毎日マラソン（2月1日・大分市高崎山うみたまご前―ジェイリーススタジアム）に出場する招待選手が31日、大分市内で記者会見した。今大会は2028年ロサンゼルス五輪代表選考会「グランドチャンピオンシップ（MGC）」（27年秋）の出場権も懸かり、黒田朝日（青学大）は「MGC出場権を第1目標に持ってくる」と落ち着いた表情で話した。東京箱根