「照ノ富士引退伊勢ケ浜襲名披露大相撲」（３１日、両国国技館）幕内優勝１０度を誇り、昨年１月に引退した元横綱照ノ富士、伊勢ケ浜親方の断髪式が行われ、多くのアスリートがはさみを入れた。ラグビーＷ杯３大会連続出場の稲垣啓太は断髪式初体験。妻でモデルの貴子さんとともに国技館を訪れ「時代を築いた横綱の断髪式に参加できて光栄です」と語った。数年前から知人を介して親交を深め、食事などをともにしてきたという