今回のケースのように、資産を多く持つ人ほど普段は質素な服装を好むといわれることがあります。これには、防犯上の理由や人間関係のトラブルを避けるためなど、資産を持つ人ならではの切実な事情があるようです。 本記事では、高所得者があえてファストファッションを選ぶ心理や、日本国内の年収の実態、年収バレの可能性がある事案を紹介します。 富裕層ほど「ファストファッション」を好むというデー