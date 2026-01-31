「いぶすき勝武士ラーメン〜篤姫の本彼〜」って何？上品なカツオのうま味を堪能できるご当地ラーメン。「元祖指宿ラーメン 二代目」の店主と地元のかつお節業者が協力し作り上げました。指宿市・山川産が全国生産量7割のシェアを占める、最高級のかつお節”本枯節”を、だしやトッピングにたっぷりと使っています。指宿ゆかりの天璋院篤姫の名前を盛り込み、かつお節＝勝武士、本枯れ＝本彼とネーミング。名乗るための流儀も定めら