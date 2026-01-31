東京からアクセス抜群の観光イチゴ園「Bee my Berry観光農園」（右）「農園自家製いちごソースソフトクリーム（カップ）」、（左）「農園自家製ブルーベリーソースソフトクリーム（カップ）」各500円（右）「削りいちごのせいちごのグラニータS」、（左）「削りmixベリーのせブルーベリーのグラニータS」各600円東京湾アクアラインを渡ってすぐのところにある大型観光農園が「Bee my Berry観光農園」です。冬から春はイチゴ、夏か