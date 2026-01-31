大判焼きを味わいながらオレオレ詐欺などの特殊詐欺への防犯意識を高めてもらおうというイベントが31日、山形市で開かれました。このイベントは、特殊詐欺被害の防止を広く呼びかけようと、山形県警察と大判焼きの製造販売で知られる天童市の「あじまん」が2016年から企画しています。ことしは山形市の惺山高校の生徒が被害の防止に向けた商品を開発し、31日は先着200人に完成した「振り込まん」が配られました。2月1日から限定販