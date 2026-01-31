３１日、酒泉衛星発射センターから打ち上げられる運搬ロケット「長征２号Ｃ」。（酒泉＝新華社配信／汪江波）【新華社酒泉1月31日】中国は31日午後0時1分（日本時間同1時1分）、アルジェリアのリモートセンシング衛星「AlSat-3B」を運搬ロケット「長征2号C」で酒泉衛星発射センターから打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。同衛星は主に土地計画や防災・減災に用いられる。長征シリーズ運搬ロケット