■全豪オープンテニス車いす男子シングルス決勝小田凱人 2−1 M.デラプエンテ（31日、オーストラリア・メルボルン）全豪オープンテニスの車いす男子シングルス決勝が行われ、パリパラリンピック金メダリストの小田凱人（19、東海理化）が、M.デラプエンテ（26、スペイン）を2−1（3−6、6−2、6−2）で下し、2年ぶり2度目の優勝を飾った。試合を決めた瞬間、小田は天に向かって雄たけびをあげた。セットカウント1−1で第2セッ