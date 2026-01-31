入団記者会見を終え、ポーズをとる中日の新外国人選手のサノー（左）とアブレウ＝31日、沖縄県北谷町中日の新外国人選手が31日、沖縄県北谷町で入団記者会見し、米大リーグで通算164本塁打を誇る主砲候補のサノーは「ホームランを見てほしい。ドラゴンズを1位に持っていけるようにしたい」と意気込んだ。2015年にツインズでメジャーデビューし、7年連続で2桁本塁打を記録した内野手。得点力不足解消の切り札として期待がかかる