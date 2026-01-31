フリーアナウンサーの三田友梨佳（38）が31日、自身のインスタグラムを更新。フジテレビの後輩アナウンサーとの顔寄せショットを披露した。「大好きな人に会えた日」と記し、フジテレビの三上真奈アナウンサーとのツーショットを投稿した。「三上アナといると、時間が一瞬で過ぎてしまいます。昔から変わらない笑顔に心がほっとするひとときでした」とつづった。ハッシュタグでも「#フジテレビ」「#可愛い後輩です」と添え