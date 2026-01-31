新潟県内で交通死亡事故などが相次いでいることから、県警は1月31日から交通事故防止に向けた取り組みを強化すると発表しました。県内では30日夜、新潟市中央区で道路を横断中の男性が車にはねられ死亡するなど、30日だけで１人が重体、２人が死亡する事故が発生しています。これを受け県警は31日、「交通死亡事故STOP5日間作戦」を実施すると発表しました。1月31日から2月4日までの5日間、交通事故が多発する道路での取り締まりや