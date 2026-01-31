占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の金運占い。あなたの生まれた日を手掛かりに、金運の動きを数秘術で占います。2026年2月のお金の動きを探っていきましょう。2026年2月は「スクラップ＆ビルド」古きものが壊されて、新しい形に置き換えられていくでしょう。「もうすぐなくなる」「もう味わえなくなる」からと思い出を作りたくなりますが、情緒に引っ張られ過ぎないように気を付けて。“これまで”ではなく、“これから