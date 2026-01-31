近年、兵庫県内で廃線がささやかれている線区に、JR加古川線（加古川〜谷川）の一部区間、西脇市〜谷川間が挙げられます。JR西日本は以前から、同区間に対して「大量輸送という観点で鉄道の特性が十分に判断できていない」という考えを示しています。一方、沿線住民からは廃線を心配する声が聞こえてきます。【写真】西脇市〜谷川間にある日本へそ公園駅2024年7月にJR西日本と関係自治体首長などで構成された「JR加古川線（西脇市