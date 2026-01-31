世界中で愛される『ドラえもん』のまんが、アニメ、大長編の世界が一堂に会する史上最大級のイベント「100％ドラえもん＆フレンズ in 東京」が、3月27日（金）から、東京・江東区にある東京ドリームパークで開催される。【写真】『ドラえもん』の世界を100％楽しめる！9つのエリアなど詳細■『ドラえもん』を100％堪能今回、香港、上海、バンコク、台湾などアジア各地を巡り日本に初上陸するのは、ドラえもんやのび太などの