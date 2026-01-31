厳しい経営状況にある佐久大学を巡り、同大を運営する学校法人「佐久学園」（長野県佐久市）と、学校法人「信学会」（長野市）が合併することで合意したことが３０日、関係者への取材でわかった。両者は２３日に合併契約書に調印しており、２月２日の記者会見で発表する。合併予定日は６月１日で、信学会が佐久学園を吸収する形となる。佐久大の学部などはそのまま存続する予定で、学生の定員なども変更しない。佐久学園の経営