モーニング開催のボートレース鳴門G1「第69回四国地区選手権競走」が31日、晴天の中で開幕。この日は7Rから安定板を装着してレースを行った。1マークも2マークも冷静にさばいてみせた。初日6Rは4号艇の水谷理人（まさと、香川）が1着。1マークは2、3コースがへこむ隊形を捲り差し、2マークはバックで伸びた一宮稔弘を行かせてグサッと差し切った。レース後は「うれしいです」というシンプルな言葉。登録番号が“5298”と最も