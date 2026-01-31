松阪競輪のナイターＦ?「究極ブランドまつぶた杯松浦武四郎賞中京スポーツ賞」が２月１日に開幕する。ドーピング違反による長期欠場明け３戦目となる北井佑季（３６＝神奈川）が、松阪バンクに初登場。前回松戸最終日を当日欠場したことについて「体調面がひと息だったこともあるが、初日、２日目とひどくなって、２日目のレース後に次の日の出否確認があり出走を伝えたが、その後に計ったら熱が３８度ほどあった」という