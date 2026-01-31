ソフトバンクは３１日、宮崎市内で歓迎パレードを行った。「日本一達成」が開催条件である宮崎でのパレードは実に６年ぶり。集まった約４万５０００人のファンに鷹ナインがこたえた。小久保監督は「その年のスタートをする場所で、日本一になって戻ってきて恩返しというか、それが一番だと思う。ここでやってもらえて感謝しています」と語った。２月１日から始まる宮崎春季キャンプ。指揮官は昨年を回想しつつ、文字通りの暖冬