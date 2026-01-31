日本テレビの田辺大智アナウンサーが、３１日までに自身のＳＮＳを更新。来月６日に開幕を迎えるミラノ・コルティナ五輪の取材のためにイタリアを訪れていることを報告した。田辺アナはインスタグラムで「ミラノ・コルティナオリンピック取材のため、イタリアに来ています」と明かし、イタリアのレトロな建造物をバックに笑顔を見せるショットを投稿。「およそ１ヶ月間の滞在、現地の熱、選手たちの思いをしっかりお伝えします