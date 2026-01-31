元日本代表ＤＦ岩政大樹氏（４４）が、昨季途中で解任されたＪ２札幌の指揮官時代を振り返った。岩政氏は１月に母校・東京学芸大蹴球部の監督に就任。３０日には４４歳の誕生日を迎え、自身のＸ（旧ツイッター）に「４４歳になりました。コメントいただいた方々、ありがとうございます！先ほどまで、学芸大蹴球部の練習をしていました。ハノイの時と似た手応えの中、チーム作りを進められています。４０歳を超えてから、?恩返