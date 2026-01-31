昨年１月の大相撲初場所限りで現役引退した元横綱・照ノ富士の伊勢ケ浜親方の引退相撲が３１日、東京・両国国技館で開催された。女子柔道で２１年東京五輪金メダルの阿部詩もマゲにハサミを入れた。土俵ではなく、壇上に上がると大きな拍手に包まれた。阿部は「本当に神聖な場所だった。ハサミ入れたのは初めて」と笑顔。伊勢ケ浜親方とは４〜５年前から交流があることを明かし「横綱は勝ち続けないといけない。精神力を学ぶこ