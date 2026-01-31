日本大学危機管理学部教授の西田亮介氏が３１日、ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」に出演した。番組では衆院選（２７日公示、２月８日投開票）を特集。西田氏は「政治家は全員嘘つきと思え！」と提言した。ＭＣの東野幸治が発言の真意を問うと西田氏は「その通りです。与党も野党もないです。全員嘘つきです」とばっさり。続けて「減税が秋からできる。社会保険料が下げられると言ってる政治家は全部嘘つ