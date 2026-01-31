人気タレントの野々村真さんと俊恵さん夫妻の長女で、モデルの香音さん（24）が2026年1月22日、自身のインスタグラムを更新。膝上ミニのコーデで抜群のスタイルを披露した。「最近また寒いね」香音さんは、「最近また寒いね」といい、メガネショットと椅子に座る姿を投稿した。また、ハッシュタグをつけて「#のんうぇあ」とコメントを添えていた。インスタグラムに投稿された写真では、ゆったりとしたグレーのニットトップスと黒い