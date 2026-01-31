【動画】シルクロードS（GIII）神チョイ｜https://youtu.be/WlWE4X4t5NE テレビ東京・神野裕アナから『第31回シルクロードS（GIII）』のチョイ足しキーワードをお届け！ ■第31回シルクロードS（GIII）枠順2026年2月1日（日）2回京都2日 発走時刻：15時30分 枠順 馬名（性齢 騎手）1-1 アブキールベイ（牝4 吉村誠之助）1-2 ダノンマッキンリー（牡5 高杉吏麒）2-3 アルテヴェロ&#